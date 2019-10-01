青年局長家世好引質疑 林鼎超：專業能力助創業

（中央社記者王淑芬高雄1日電）高市府青年局今天掛牌成立，高雄市長韓國瑜表示，初步會有30億元的基金規模協助青年創業，至於首任局長被質疑出身無法苦民所苦，林鼎超說，專業及能力可以幫助青年創業。

高雄市青年局今天掛牌成立，首任局長林鼎超37歲，曾在國外投顧公司服務過，擁有好的學經歷條件。

青年局設在國家體育場辦公室，上午的揭牌儀式吸引很多產官學界及民代出席。

韓國瑜致詞談到要提供青年創業及資金協助等，還說會選林鼎超出任局長，不光是他長得英俊瀟灑、笑咪咪，最重要他很有福相、「一副感覺到我們高雄青年發大財的樣子」。

韓國瑜說，年輕時曾夢想要發明，希望設計一個充氣式皮箱，也想要設計風力汽車等；想了很久可是沒有錢也沒有專家指導，至今未能發明成功，他希望市府的資金協助讓青年美夢成真。

他指出，高雄高負債，而且有約3/4的年輕人畢業後都離開高雄，市府在財政困難之下仍編新台幣3億元基金預算，加上7億5000萬元的銀行貸款利息由青年局吸收，連同民間及企業支持，大約會有30億元規模基金，希望能從2020年開始啟動要助青年千里而飛，讓下一代有出息。

林鼎超致詞指出，將整合資源協助青年規劃創業、就業及住房的問題，成為高雄的經濟主力人口，也解決學子畢業即失業的困境，允諾接受各方批評指教，不怕被放大檢視，也不會因此畏懼開脫，會更踏實並保持勇於冒險、追求創新與效率的心。

至於市府明年編列3億元青創基金部分，林鼎超接受聯訪時表示，那是韓國瑜這一屆的承諾；第一年目標設定約20億元。

有關Wecare高雄質疑林鼎超出身富貴家庭一事，他說，出生家庭環境不能選擇，他在金融界和創投上班過，能力可以幫助青年創業。（編輯：謝雅竹）1081001