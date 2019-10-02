阿里山遊樂區優惠新人入園拍攝 開放管制區取景

（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）嘉義林管處宣布即日起開放即將結婚的新人進入阿里山森林遊樂區拍攝婚紗，入園門票只要付保險費新台幣10元，還能駕車進入園區管制區取景，留下永恆回憶。

林務局嘉義林區管理處今天表示，2019阿里山神木下婚禮活動即將於10月19、20日在阿里山森林遊樂區的香林神木平台舉行，今年除配合婚禮進行外，並擴大服務到即將結婚的新人。

嘉義林管處指出，即日起至12月31日，進入阿里山森林遊樂區拍攝婚紗新人，包括婚紗攝影工作人員最多5人，優惠門票只要10元，拍攝前須提出申請，另為方便拍攝作業，開放一輛婚紗作業車輛進入管制區取景。

嘉義林管處表示，阿里山森林遊樂區擁有千變萬化的大自然風光，除了晨曦之光、傍晚霞光、夜間星光、森林光影的自然美景外，目前正值秋天楓起雲湧季節，搭配蔚藍天空及周邊高山，景緻美不勝收。

這項優惠詳情，民眾可上嘉義林區管理區網站訊息專區的最新消息查詢；嘉義林管處提醒遊客高山日夜溫差大，須備妥禦寒衣物，園區另提供多樣遊程建議，遊客可上山林悠遊網查詢（網址：http://recreation.forest.gov.tw/index.aspx），並禁止犬貓及其他哺乳動物進入國家森林遊樂區。（編輯：方沛清）1081002