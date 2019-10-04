日月潭集團結婚 日本夫妻參加圓母夢

南投縣政府與日月潭國家風景區管理處4日合辦南投縣第42屆集團結婚活動，吸引日本一對夫妻（前右2、左2）來台參與，兩人為了一圓新郎出身台灣南投的母親願望，特別「返鄉」參加，日本親人也來台觀禮。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年10月4日

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）日月潭集團結婚聲名遠播，今年甚至吸引一對日本夫妻特別應母親願望，「返鄉」魚池鄉參加，男、女方親屬也來台灣觀禮、幫忙張羅喜事，在日月潭美景見證下，完成人生大事。

南投縣政府、日月潭國家風景區管理處每年在日月潭舉辦的集團結婚獲好評，開放報名總是「秒殺」，今年甚至吸引日本一對泰田夫妻回到母親故鄉參與活動，親友也齊聚日月潭幫忙辦喜事，讓泰田一家感到很高興。

縣政府表示，泰田先生的母親蘇秀珍是南投縣魚池鄉人，泰田在日本出生、長大成人、娶妻，母親雖遠嫁日本，但忘不了南投人的感情及日月潭之美，所以鼓勵泰田一定要回台灣南投日月潭來辦婚禮，因此，特別選擇參加縣府與日管處舉辦的聯合婚禮，完成媽媽願望。

今天也陪同出席婚禮的蘇秀珍開心說，兒子一聽到希望婚禮能回到南投故鄉舉辦，馬上徵求媳婦意見，結果不僅媳婦首肯，連媳婦的親屬都來台灣觀禮，更讓她高興的是，她在台灣的哥哥、姊姊、弟弟雖散居南北，這次也齊聚故鄉，一起幫忙辦喜事，真是全家大團聚。

南投縣副縣長陳正昇致詞說，日月潭集團結婚以日月潭纜車、愛之船遊湖、環潭公路串聯觀光旅宿、農特產品伴手禮等愛情產業鏈，提升南投觀光、文化、產業能見度，尤其帶動情人觀光效益，可說使日月潭成為蜜月島，吸引各地新人來拍婚紗照或辦婚禮。（編輯：謝雅竹）1081004