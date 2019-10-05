深化台日交流 野崎孝男獲聘山形台南交流顧問

台南市長黃偉哲（左）8月14日在市政會議上頒發「城市外交顧問」聘書給野崎孝男（右），這也是野崎3度受聘出任台南市城市外交顧問。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年8月14日

（中央社記者張榮祥台南5日電）曾擔任日本讀賣電視台記者、東京都練馬區議員的野崎孝男，已定居台南，今年8月獲聘為台南城市外交顧問，3日也被日本山形市政府聘為「山形市．台南市交流推進顧問」。

台南市政府今天發布新聞稿指出，野崎孝男受日本山形市長佐藤孝弘邀請，3日在山形市政府受聘為「山形市．台南市交流推進顧問」，持續深化台日友好的城市情誼。

野崎孝男表示，台南市和山形市已有穩定的交流基礎，今後將更努力促進雙方交流，除既有的體育、經貿、文化外，未來也將在大學提攜、企業媒合、增進雙方年輕世代互信理解上持續努力。

野崎孝男於2016年至2018年間，兩度出任台南市城市外交顧問，今年是他3度受聘出任台南市城市外交顧問。野崎全力協助推動許多重要的城市外交工作，包括2017年台南和山形締結友好協定、台南和日本青森縣、弘前市締結三方交流協定等。

台南市和山形市2017年12月締結友好協定後，開展實質交流，包括山形國中生參加巨人盃國際少棒賽，台南金城國中棒球隊前往山形進行移地訓練。佐藤孝弘也將率團訪問台南，及參加國際旅展、日本物產展，市府期待雙方關係越來越好。(編輯:孫承武)1081005