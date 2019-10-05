侯友宜訪百歲將軍許歷農 致贈重陽禮金

新北市長侯友宜（左）5日特別前往永和探視前行政院退輔會主委許歷農（右），並致贈重陽賀禮，祝福他松柏長青、福泰康寧。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年10月5日

（中央社記者黃旭昇新北5日電）前行政院退輔會主委許歷農高齡101歲，他晚年仍維持規律作息天天運動，除練書法、讀書報，甚至上社群網站針砭時事。新北市長侯友宜今天前往探視「百歲將軍」，致贈重陽禮金。

市府社會局表示，許歷農曾任陸軍官校校長、金門防衛司令部司令官、國防部總政戰部主任及行政院退輔會主委。雖已高齡101歲，身體硬朗，講話中氣十足，記憶力很好。

重陽節前夕，侯友宜今天前往探視，致贈重陽禮金與水果，並代贈總統府與衛福部的重陽禮品，祝福許歷農松柏長青、福泰康寧。

侯友宜表示，民國70年剛從警校畢業時，在電視上看到許歷農擔任國慶閱兵指揮官的英姿，印象非常深刻。

侯友宜說，許歷農一生戎馬，奉獻國家社會，平常仍心繫國家關心社會時事，甚至在臉書直播、發表文章，讓他很感佩。今天以晚輩的身分訪視，更感到非常開心，未來要再找機會請益。

許歷農今天穿西裝，並打藍色條紋領帶，神采奕奕。在書桌上仍放有國慶閱兵指揮官的英姿照片，他回贈金門陳高感謝侯友宜，並歡迎有空多聊天。

許歷農甚至記得當年與侯友宜兩人初次見面的地點在三軍軍官俱樂部，並分享長壽秘訣是每天正常作息，清晨5時起床到附近公園運動，常保愉快心情，自然就會活得健康開心。

社會局表示，許歷農有2個女兒、4個孫子、2個曾孫，大女兒在中國大陸已往生，小女兒許幼梅住紐約，這次專程回台探望。（編輯：李錫璋）1081005