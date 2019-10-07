環團抗議擴大圈地 中市府：將參考各界意見

（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市多個環保團體今天到台中市政府抗議台中市國土計畫擴大圈地，市府對此回應指出，目前國土計畫為草案公開展覽階段，尚未定案，各界提出的意見將作為重要參考依據。

主婦聯盟環境保護基金會台中分會與中科污染搜查線、大肚山改善空污協會、地球公民基金會、消防員工作權益促進會、環境權保障基金會等團體，今天到市府前廣場抗議，控訴台中市國土計畫擴大圈地，並針對市府在公聽會上並未公開令人信服的圈地詳細資訊，要求應公開相關資訊、找回可耕農地、規劃並確實落實違章工廠清理計畫，再來審國土計畫。

主婦聯盟台中分會專員林政翰表示，台中市政府自行替中部科學園區爭取預留260公頃用地，為前次中科擴廠的5倍大，根本無視於專家學者所做的健康風險評估，更罔顧市民健康及環境永續。

台中市政府表示，未來每週至少3天針對違章工廠進行跨局處聯合稽查，如查獲明顯違法事實及公安疑慮，立即啟動「快速打擊」機制，當日即刻稽查開罰，最重停工，全年無休，週日照常出動。

至於國土計畫擴大圈地部分，市府說明「台中市國土計畫（草案）」預計新增產業用地395公頃、科學園區用地260公頃，目前國土計畫為草案公開展覽階段，尚未定案，各界提出的意見都將作為計畫審議重要參考依據。

對於環保團體認為台中規劃工業用地可能帶來更多空污，市府強調，產業用地新增395公頃，經供水供電分析尚符目前需求，並無外界所稱要加蓋電廠的可能；而市府也要求中火如新增2部燃氣機組，至少4部燃煤機組需立即除役或拆，一定要汰舊換新。（編輯：黃世雅）1081007