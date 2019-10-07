林明溱擺姿勢 縣長級開箱宣傳茶博10年

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）縣長級開箱！為宣傳南投世界茶業博覽會，縣長林明溱今天拍攝開箱照，一旁陳列10年來紀念茶餅及茶具，雖然躺在地板接受攝影師指揮擺姿勢，但他笑說，能宣傳茶博心情特別好。

南投世界茶業博覽會10日到20日在中興新村舉行，由於適逢茶博會第10屆，今年主題「香郁拾穗」以「相遇10歲」為諧音，延續去年人與人、人與茶「相遇」的精神，現場將有192個茶攤，加上茶具展售、咖啡、青農、農特產品、美食等，共計348個攤位。

「縣長肢體不要太僵硬、縣長嘴巴要笑開」，林明溱化身「茶伯」推廣茶博，今天突破個人表演尺度，乖乖躺在地板接受攝影師指揮擺姿勢，一旁陳列10年來的紀念茶餅及茶具，及印上林明溱、副縣長陳正昇、祕書長洪瑞智「大頭照」的抱枕，呈現茶博10年歷史。

林明溱完成拍照任務後，受訪時繼續示範參加茶博必需品，就是自備大包包、品茗杯，林明溱說，茶博現場還有咖啡、農特產及美食可品嚐，絕對值得大採購，所以民眾帶來的千元新台幣，千萬不要再帶回家，要換成裝滿一大袋好茶，享受滿載而歸的樂趣。

茶博期間還有「茶鄉小旅行」，縣政府表示，在秋冬這最適合旅遊季節，歡迎來南投逛茶博、參加遊程探索鹿谷、竹山茶葉產地或漫遊中興新村，並搭配使用秋冬遊自由行補助專案，入住南投縣合法民宿或飯店，可兌換「宋代點茶館」體驗券。（編輯：林沂鋒）1081007