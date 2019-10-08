廖士賢獲頒嘉市首位傑出市民 創作歌曲展家鄉精神

嘉義市長黃敏惠（右4）8日頒發首位傑出市民證書給金曲獎最佳台語專輯得主廖士賢（左4），出身嘉義市的他也創作一首「嘉義」歌曲，展現嘉義人的氣魄。中央社記者黃國芳攝 108年10月8日

（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）嘉義市長黃敏惠今天頒發首位傑出市民證書給金曲獎最佳台語專輯得主廖士賢，出身嘉義市的他也特地創作一首「嘉義」歌曲，充分展現嘉義人的氣魄，並將於今年國際管樂節播放。

今年第30屆金曲獎，出身嘉義市的廖士賢以「西部」一舉拿下金曲獎最佳台語專輯、最佳編曲人獎。黃敏惠8月間特地在嘉義市政府接待廖土賢，並邀約他為嘉義市創作一首台語歌。

嘉義市政府於民國95年設立傑出市民獎，黃敏惠今天表彰廖士賢對嘉義市的貢獻，親自頒發首位傑出市民證書及紀念檜木雕刻畫，廖士賢也回應黃敏惠的邀歌，創作一首「嘉義」歌曲，將於今年12月舉行的國際管樂節播放。

廖士賢說，從年輕做音樂到現在已過了20幾年，雖然走的不是很順利，但堅持做自己想要的事情，吃苦是必經過程；台語音樂底蘊深厚且美麗，未來會繼續創作，讓台語音樂被更多人喜愛。

廖士賢表示，創作「嘉義」歌曲過程，因要呈現嘉義人正義凜然的感覺，且還要展現嘉義人的氣魄，雖然曲風是以大鼓呈現節奏感的搖滾風格，但歌詞是醞釀了1個月才敢下筆。

廖土賢指出，這首歌創作靈感來自嘉南平原的文化以及自己的生活經驗，包括出外打拚的年輕人、嘉義人的熱情與精神、北回歸線的熱度等，讓人一聽到就知道是嘉義。

黃敏惠指出，「嘉義」這首歌很有嘉義人的風格，呈現嘉義人有情有義的精神；廖士賢的音樂路不是很順遂，且充滿挫折，但他仍然堅持下去，走出自己的音樂創作之路，創作精神令人欽佩。（編輯：謝雅竹）1081008