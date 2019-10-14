議員質疑大巨蛋案放水 柯文哲：尊重專業

（中央社記者黃麗芸、梁珮綺台北14日電）多名台北市議員今天質疑，台北市都審會急審大巨蛋案，是否擬放水遠雄；台北市長柯文哲表示，尊重專業審查，行就行、不行就不行，遠雄還是要認真考試。

柯文哲上午列席台北市議會進行專案報告。

簡舒培質詢指出，聽說柯文哲今早在晨會對第一果菜市場又流標和前台北市都發局長林洲民指控大巨蛋案放水而生氣，台北市都審會今天下午將審查大巨蛋案，質疑遠雄防災避難模擬6個情境有兩個未過，北市府卻說後兩者情境僅供參考。

她指出，北市府8月29日正式行文遠雄進行大巨蛋案戶外防災避難電腦模擬的英國軟體設計公司，是否已收到正式回文，並質疑為何10月2日就急著通知10月14日要召開都審會，質疑有放水遠雄之嫌。

無黨籍市議員邱威傑（呱吉）則問到，大巨蛋重新議約時程和策略為何；時代力量黨籍市議員林亮君也說，英國回函內容提到，強迫性質參數設定要在期限內完成，是不切實際的。

柯文哲表示，大巨蛋案審查尊重專業，行就行、不行就不行，有問題就回歸專業，若設定參數不合理就不予通過，遠雄還是要認真考試；同時，大巨蛋重新議約作業，應在使照發放之前搞定。

台北市都發局長黃景茂也說明，英國回函內容是認為，人的行為是要用平均數值，設定最好或最差都不是恰當的方式。

此外，黃景茂指出，剛剛已收到英國資料回文，由於10月初時已先收到電郵回函通知，但上網公告仍須正式公文，並非急著召開都審會。

台北市法務局長袁秀慧則表示，大巨蛋重新議約之前，須經都審會同意通過，目前尚未進行重新議約。

中國國民黨市議員陳重文也就美國職棒大聯盟是否在大巨蛋舉辦海外開幕戰一事提出質詢，柯文哲說，MLB確實有與他接觸，他的答案是大巨蛋蓋好時間不確定，重申不會預設時間。（編輯：張銘坤）1081014