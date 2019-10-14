澎防部發展定位 東西營區規劃古城與水下文資館

陸軍澎湖防衛指揮部遷建案，澎湖縣長賴峰偉（後右）14日親赴行政院研商，初步達成共識，東營區擬以文資保存再現媽宮古城牆風華，西營區則規劃為「水下文化資產博物館」。（澎湖縣政府提供）中央社 108年10月14日

（中央社澎湖縣14日電）澎湖防衛部遷建案，澎湖縣長賴峰偉今天赴行政院與政務委員張景森、交通部、國防部研商，初步達成東營區以文資保存再現媽宮古城牆風華，西營區則規劃為「水下文化資產博物館」。

澎湖縣政府發布新聞稿表示，張景森下午召開澎防部遷建專案會議，邀集國防部、交通部、內政部等單位與會。交通部觀光局在會中報告「澎湖縣莒光營區開發及效益整體評估規劃」，擬規劃澎防部為「國際澎湖灣渡假特區」，開發為臨海渡假村、免稅特區等。

賴峰偉認為，澎防部為澎湖最菁華區域，商業開發不符在地特色，尤其東營區有清朝時期的古城牆、多棟歷史建築、老樹，應低度開發，盡量保留原本風貌。至於西營區建議以文化部水下考古工作站為基礎，規劃為「水下文化資產博物館」，重現澎湖在大航海時代的歷史地位。

對此，張景森表達認同，並指出澎防部東營區位於媽宮古城內，若以商業開發角度規劃，將面臨文資保存問題，建議妥善修復古城牆，發揮其歷史價值。西營區則朝「水下文化資產博物館」方向發展，興建融合地景的公共建築，打造世界級的文化景點。

張景森表示，行政院將澎防部遷建列為國家重點建設，因此規劃方向、定位必須更具想像力、更宏觀，他將協調交通部、文化部邀集專家至澎湖考察，集思廣益擬定最具發展性的方案。

此外，為加速遷建進度，國防部提出，希望澎湖縣政府可協助啟動拱北新營區環評、土地開發許可、取得尚餘1.6公頃土地，前期約千萬計畫費用請縣府先墊付，待國防部取得房地處理得款再歸墊縣府。對此，賴峰偉表示，將盡力協助，創造雙贏。（編輯：林沂鋒）1081014