相揪作伙來呷辦桌 網路認桌動作要快

（中央社澎湖縣15日電）澎湖縣政府「2019戀戀海味．澎湖美食假期」系列活動中，12月7日推出「作伙來呷辦桌」，今天開放網路報名，只有70桌，額滿為止，趕快揪團來認桌，品嚐美食。

澎湖縣政府旅遊處表示「作伙來呷辦桌」活動，選定在國際連鎖品牌五星級的澎湖福朋喜來登酒店，規劃有創意料理、在地經典小吃、聚落美食等12道菜色，還有精緻甜品等，吃飽又吃巧。

旅遊處為吸引遊客於秋冬淡季之時，前來澎湖品美食、賞美景，「作伙來呷辦桌」活動報名採包「桌」方式開放認桌，每桌10人，同時以「非澎湖籍」認桌名額占6成，其餘4成給「澎湖籍」認桌。

旅遊處表示，「作伙來呷辦桌」，每桌超過新台幣6000元以上，報名參加每桌只要2500元的超殺優惠，品味澎湖的辦桌文化美食外，現場還有中外多組樂團表演，絕對是一場別具生趣的在地辦桌音樂饗宴。

期望藉由該活動讓各地喜愛澎湖美食的人，都能感受澎湖獨有的海島風情與戀戀海味，來一趟澎湖之旅，活動詳情可參閱官方網站。（編輯：黃世雅）1081015