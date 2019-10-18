老農30年心願 國有地承租爭議洪慈庸協調成功

（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中市后里區多名農民早年協助政府興建河岸堤防獲土地耕種權，後因政府行政資料移交丟失，農友承租農地耕作權沒了，經立委洪慈庸協助再次完成承租手續，等待30年心願終實現。

無黨籍立委洪慈庸9月推出陳情系列影片「傾聽勇者的聲音EP.1為國軍留一條路」，第二支「傾聽勇者的聲音EP.2金水伯30年的心願」昨日在洪慈庸的臉書發佈。

洪慈庸今天受訪表示，金水伯與一群農民，早年協助政府興建河岸堤防，獲得土地耕作的權益，後來因土地移轉給國有財產署時資料遺失，產生國有地承租爭議，金水伯與農民的土地耕作權突然沒有了。

洪慈庸表示，上任後接獲陳情，經過多次跨單位溝通協調，終於協助國有地承租爭議協調成功，讓農民們找回他們熟悉的農地，45筆土地已完成正式承租手續。

金水伯在影片中指出，一直求救都沒人理，只有洪慈庸願意幫忙，等待30年無人能解的心願，終能實現。

洪慈庸指出，過去並沒有類似的早年國有土地承租爭議，最後得以協調成功的案例，協調完成後老農們可安心耕作，並取回相關務農的權益保障，希望藉此經驗，能夠為未來相關案件提供參考。（編輯：謝雅竹）1081018