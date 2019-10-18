台東鬼頭刀外銷訂單未見起色 漁會推加工品防崩盤

台東成功地區目前有約60多艘的捕鬼頭刀漁船，這2年因外銷量下滑，對漁民生計造成影響，當地漁會正積極推廣鬼頭刀魚鬆、XO醬和魚酥等加工品，也盼國內機關團膳能多採購鬼頭刀魚當食材。中央社記者盧太城台東攝 108年10月18日

（中央社記者盧太城台東縣18日電）台東鬼頭刀進入第2波汛期，外銷訂單未見起色，價格持續低迷。新港區漁會積極推廣鬼頭刀加工產品，降低外銷滯銷引起價格崩盤效應。

台灣每年捕獲1萬到2萬公噸的鬼頭刀魚，其中有3分之1是在台東成功海域捕獲，主要銷售美國，5年前每公斤新台幣5、60元，2015年9月由國際網站SFP正式登錄為全台第1種「漁業改進計畫（FIP）」的優先採購漁獲物後，價格翻漲，每公斤飆升至140元左右，

不過，從去年開始價格下滑，今年持續下探，今年3月至6月間第一波汛期時，最好的「大刀」每公斤只有70元至80元之間。

漁民原本期待6月過後中南美洲鬼頭刀汛期結束，價錢就能上揚，但現已進入鬼頭刀第2波汛期，價格仍未見起色。

新港區漁會魚市主任李宏勇今天接受記者電話訪問時表示，至今仍然看不到外銷訂單，價格持續疲乏。

新港區漁會總幹事陳俊銘表示，新港漁港的鬼頭刀主要賣到美國，今年受到中南美洲的競爭，導致價格下滑，貿易商多了選擇，台灣鬼頭刀因此面臨挑戰。

水試所東部海洋生物研究中心主任何源興表示，今年初水試所查訪價格跌落原因，漁民反映主要是大盤囤積前2年漁貨，導致今年購買量少，引起價格變低。另外，FIP定期會議中有漁民反映，去年中南美洲薩爾瓦多及厄瓜多鬼頭刀皆盛產, 連帶影響今年供貨價格不高。

何源興表示，過去鬼頭刀價格平均在每公斤60元至80元間，因前幾年加入FIP，價格飆高，盤商開始囤貨，造成這2年價格下滑，又碰上美國市場多了競爭對象，才讓價格回跌，事實上目前的價錢和過去相同，還是有利潤。

陳俊銘表示，新港漁港的鬼頭刀主要賣到美國，今年受到中南美洲的競爭，導致價格下滑，貿易商多了選擇，台灣鬼頭刀因此面臨挑戰。

陳俊銘表示，台東成功地區目前有60多艘左右的捕鬼頭刀漁船，這2年外銷量下滑已經造成漁民生計影響，漁會正在推廣鬼頭刀魚鬆、XO醬和魚酥的加工品，也呼籲國內機關團膳能多採購鬼頭刀魚當食材。

根據漁業署統計年報，106年外銷的鬼頭刀魚有5266公噸，107年就下滑到2206公噸、跌破前年5成的外銷量，漁會研判今年外銷量還在下滑。（編輯：謝雅竹）1081018