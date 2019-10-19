緬甸光明點燈節 新北中和千盞燃亮華新街

（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市第21屆緬甸光明點燈節，今晚將以新住民嘉年華會，在中和華新街封街舉辦。區公所邀民眾一起參加，並由緬甸佛教高僧帶領禮佛，千盞燭火將在倒數聲中點亮華新街。

新北市中和區長賴俊達今天表示，華新街是全國緬甸華僑聚居人數最多的地區，為讓民眾了解緬甸節慶文化之美，區公所結合中華民國緬甸歸僑協會、中華民國緬甸經濟文化交流協會、華夏科技大學及華新街商圈發展協會，封街擴大辦理第21屆緬甸光明點燈節。

賴俊達說，全台超過12萬名緬甸歸僑，其中有8萬人居住於新北市，約4萬名住在新北市中和區，多數集中在華新街一帶，中和可說是緬甸歸僑的第二個故鄉。

中和區公所表示，點燈節（Full Moon Day of Thadingyut）是緬甸的國定假日，在信仰佛教的緬甸，潑水節與點燈節是著名的兩大節慶。

緬甸傳統習俗，每逢點燈節的夜晚燃燭慶祝，華僑統稱為點燈節。節日的來源主要是信仰佛教的緬甸人民，深信每年緬曆7月15日的日落時刻，點燃燭光就能迎接佛陀返回降臨人間。

區公所表示，19日下午4時開放中和華新街入場，晚上6時55分將由副市長謝政達、民政局長柯慶忠、中和區長賴俊達、緬僑代表、立法委員江永昌、林德福，新北市議員邱烽堯等人，帶領現場民眾點燈祈福。

活動中，並由緬甸佛教高僧進行禮佛宗教儀式，在倒數聲中，以千盞燭火點亮華新街。

中和公所表示，今年除邀請緬甸傳統音樂藝術演出，還有當紅流行歌手及青春偶像團體熱力開唱，及傳統民族服裝踩街秀，歡迎民眾穿各式服裝加入踩街行列，一起享受異國美食、體驗緬甸文化。（編輯：李錫璋）1081019