保障外送員權益 雲林縣2職業工會可投保

（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）Foodpanda及Uber Eats等外送平台進駐雲林後，屢傳外送員車禍、勞資糾紛等問題，雲林勞工處今天表示，縣內已有2家職業工會可投保勞保、健保及職災保險，也將有團體意外險。

雲林縣勞工處日前查訪2家外送平台外送員，發現外送員僅有接案方式、客戶服務等職前訓練，由於沒有妥適職業安全衛生教育訓練，平台業者的派案及獎金制度又使外送員多接單才能多賺錢，無形中鼓勵外送員搶快，增加風險。

勞工處長張世忠表示，不管外送平台業者與外送員為僱傭或承攬關係，業者都應依法對勞工實施職業安全衛生教育等必要措施，以防止職業災害，縣府未來也將持續宣導外送平台業者職安法令，並要求儘速完成各項職業安全衛生教育訓練。

針對許多外送員本身有正職，利用休息時間兼職賺外快，張世忠指出，兼職人員可以加保職業災害保險，保障自身權利。

雲林縣有2家職業工會可供外送員投保，分別為雲林縣餐點配送人員職業工會（雲林縣斗六市北平路75號2樓，電話05-5337390）及雲林縣機車貨物運送職業工會（雲林縣莿桐鄉埔尾村油車66之142號，電話05-5519481）。（編輯：洪學廣/李亨山）1081023