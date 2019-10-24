竹縣府首座公托家園啟用 減輕家長負擔

（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）新竹縣政府成立首處公共托育家園今天啟用，縣長楊文科表示，可收托12名幼兒，將有2成名額優先提供給弱勢家庭，今年預計將共成立4處公托家園，幫助家長減輕負擔。

社會處長李國祿指出，首座公共托育家園建置於縣府內，第一期選定的2處公共托育家園，除已啟用在縣府內公托家園，還有竹東鎮東正社區活動中心3樓，硬體設施也已完工，將公開上網招標。

李國祿說，至於其他公托家園正與各閒置空間單位接洽，有望在湖口分駐所舊館、竹北婦幼館、竹東國小、新埔代表會舊館等成立。

台灣幼兒早期教育協會理事長劉百純指出，公托家園打造成「小而美」的家庭氛圍，可收托12名幼兒，出生滿2月至未滿2歲的幼兒皆可報名。園內規劃保健室、客廳、餐廳、體能活動區、廁所等，玄關的置物櫃讓家長放置孩童的餐具、衣物、尿布等用具。

楊文科表示，縣府打造公共托育家園，提供給幼兒優質的照顧環境，今年共將成立4處公托家園，到民國109年將達10處。目前，第2處竹東鎮東正社區公共托育家園中心將公開上網招標。（編輯：謝雅竹）1081024

新竹縣政府成立首處公共托育家園，24日啟用，公托家園打造成「小而美」的家庭氛圍，可收托12名幼兒。中央社記者郭宣彣攝 108年10月24日