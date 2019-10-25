新竹動物園年底重新開幕 公布城市動物島主視覺

（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）新竹市立動物園預計於12月28日重新開園，新竹市長林智堅今天公布動物園「城市動物島」主視覺，強調新竹動物園跳脫過去封閉籠舍形象，為動物打造溫暖的家。

新竹市立動物園再生計畫工程即將完工，竹市府今天舉辦動物園REBORN主視覺發布記者會，公布動畫與「城市動物島」主視覺，透過柔和明亮配色，讓河馬樂樂、老虎兄弟、紅毛猩猩、馬來熊活力登場。

林智堅表示，上任市長後率領團隊做詳盡規劃，向中央爭取經費改造動物園，經2年努力，動物園與新竹公園都改頭換面，在大家引頸期盼下，動物園將於年底開幕。

林智堅表示，新竹動物園要給動物們幸福的家，特地保留園內老樹，帶給大小朋友自然豐富的教育環境，期許成為台灣的動物園典範，吸引外國人到新竹市參觀，建立城市友誼橋樑。

主視覺設計師、版塊設計總監李明表示，新竹市立動物園將是沒有籠子的動物園，讓動物們在這裡開心生活，讓遊客就像拜訪動物朋友，因此以「動物島」作為動物園的主視覺。

新竹動物園主任楊家民指出，動物園再生計畫，以在「公園裡的動物園」及「對動物友善的動物園」做為出發點，不只增加動物活動空間，打造對動物友善的環境，也增加人與動物互動的空間，改變「動物關在籠子」的傳統做法，翻轉傳統「動物被看」的模式，會是嶄新的生命教育基地。（編輯：謝雅竹）1081025