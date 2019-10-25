車禍救援挑戰賽在屏東 國內外21支隊伍競逐

內政部消防署及屏東縣消防局合作，25日起在屏東縣消防局特搜大隊舉辦「108年車禍救援挑戰賽」，晚間舉行開幕典禮，內政部次長陳宗彥（前左5）為活動敲鑼揭幕。（屏東縣消防局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年10月25日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）內政部消防署及屏東縣政府消防局今天起連續3天，在屏東消防局特搜大隊舉辦「108年車禍救援挑戰賽」，有來自全台消防機關、民間與韓國首爾市救援團體等21支隊伍參賽。

賽事今晚開幕並舉行選手之夜，內政部次長陳宗彥為賽事開鑼，他致詞時表示，內政部與消防署將持續投入資源，推動消防與義消組織人力、裝備充實計畫，從人力、訓練、器材、設備等不同面向精進，作為消防人員後盾。

陳宗彥說，來自各縣市消防、義消菁英，甚至韓國首爾市政府消防及災難本部參賽隊伍，讓這次活動與國際接軌，消防弟兄情誼不分國籍，希望大家以技會友。

這次活動除了有車禍救援賽事進行外，也有車禍救援器材展示，以及車輛安全講習等活動，透過國內外消防機關、救災團體交流及技術接軌，精進消防人員救災效能。

屏東消防局表示，台灣每天發生的車禍意外高達800多件，因為車禍意外造成的人員傷亡，近年來平均每年高達40萬人，如果救災人員沒有充足的訓練，在災害現場除了無法使傷者安全脫困外，救援過程中衍生的危險環境，更可能造成救災人員本身及傷者的2次傷害。（編輯：張芷瑄）1081025