國旅補助奏效 馬祖再度湧現觀光人潮

（中央社馬祖26日電）國旅補助持續帶動秋冬人氣，離島加碼，馬祖南北竿機場、碼頭及各景點再度湧現觀光人潮，業者說，感覺又回到夏天旺季。因遊客增加，縣府協調航空公司機動加開班機，疏運遊客及鄉親。

馬祖入秋後，涼爽天氣，旅遊進入另一波高峰，交通部擴大秋冬旅遊補助帶動離島旅遊，連日班班客滿，在大量遊客造訪馬祖同時，突顯機位運能不足問題，又剛好碰上馬祖11月2日馬拉松活動，在地鄉親反映一位難求。

飛機難補位，旅客民宿也是滿客，主要原因是國旅補助帶動遊客人潮，尤其是週五至週日期間人潮最多，除機場之外，南、北竿島際之間在上午也難得出現整點航班加班情況，這種盛況只有夏天旺季時才會出現。

馬祖旅遊業者表示，因國旅補助而來的大多是團客，散客通常是早已預定，剛好國旅補助可領，算是小確幸，但國旅補助帶動馬祖秋冬遊客人潮也是事實。

秋冬旅遊帶動人潮，連江縣交通旅遊局表示，立榮航空運能有限，僅能盡量提供加班機，疏運鄉親搭機需求，從10月23日至12月4日安排6天加班。交旅局說，立榮視訂位情形再規劃加班，自11月起預劃每週五、週日各加1班，若再有加班機訊息及時公告周知。（編輯：黃世雅）1081026