土城逾萬平方公尺農地傳濫挖 新北市府制止查處

新北市政府28日表示，最近接獲民眾檢舉，土城福田路旁一大片農地疑遭濫挖，常有大型車輛進出，農地上也被圍設鐵欄杆、鋪設鐵板等行為，市府已派員制止並進行查處。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真 108年10月28日

（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市政府為疏解捷運三鶯線施工造成土城中央路4段交通衝擊，於今年2月初開闢完成福田路，路旁有逾萬平方公尺農田涉濫挖遭檢舉，市府今天表示，已派員制止並進行查處。

新北市工務局今天表示，土城福田路才闢建完成，但市府最近就接獲民眾檢舉，福田路旁一大片農地疑遭濫挖，常有大型車輛進出，農地上也被圍設鐵欄杆、鋪設鐵板等行為，工務局昨天會同農業局進行突擊巡查。

工務局表示，勘查發現現場廣達1萬1千平方公尺農地上的作物幾乎已被剷平並鋪上許多鐵板；而農地和人行道間原有大約將近100公分的高低差，也已被業者傾倒廢土填平，當場被農業局人員制止。

工務局表示，今天再會同農業局、城鄉局、交通局等相關單位到場會勘，農業局確認現場農業區堆置土石，已違反農業發展條例規定。農業局將依法查處並交由城鄉局依照都市計畫法開罰。

城鄉局表示，全案若經農業局認定違反農發條例並進行查處後，城鄉局將依都市計畫法79條罰則，處業者新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。（編輯：方沛清）1081028

新北市政府接獲民眾檢舉，指土城福田路旁一大片農地疑遭濫挖，工務局28日會同相關單位到場會勘，農業局將依法查處並交由城鄉局依照都市計畫法開罰。圖為農田已遭濫挖整地後情形。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真 108年10月28日