宜科二期廠房動土 陳良基允促量產環評通過

科技部新竹科學工業園區管理局28日為宜蘭科學園區第2期標準廠房工程舉行開工動土典禮，由科技部長陳良基（右2）、宜蘭縣長林姿妙（左2）等人共同主持。（竹科管理局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 108年10月28日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）因環評限制不得量產的科技部新竹科學工業園區管理局宜蘭科學園區第一期標準廠房近滿租，第二期廠房今天舉辦動土典禮，科技部長陳良基說，將加速爭取開放量產，創更高產值。

竹科管理局今天在宜蘭科學園區舉辦第二期標準廠房新建工程開工動土典禮，陳良基、宜蘭縣長林姿妙等各界貴賓蒞臨，見證宜科園區歷史性一刻。

竹科管理局表示，宜科園區在民國94年5月16日獲行政院同意籌設，是國內第一個以軟體為主軸的科學園區，以「通訊、數位內容產業、研發產業」為主，後來因環評限制不得量產，招商進度緩慢，但近來在科技部指導下，科管局積極擬定各種策略，招商有成。

竹科管理局指出，宜科園區第一期標準廠房啟用3年即將滿租，第二期標準廠房將興建地上5層、地下1層的建築，完工後總樓地板面積1萬3172平方公尺，可提供41單元標準廠房，預計民國110年7月完工，將持續提供國內高科技產業使用，希望吸引更多企業進駐，創造就業機會，帶動地方發展。

陳良基致詞時表示，將對宜蘭地方做出三個承諾，包括將盡速爭取宜科園區開放量產環評通過，引進高科技廠商，也要結合宜蘭當地文化與特質發展園區，以及深耕人才的經營與交流，形成高科技人才聚集園區，創造更高科技產值。（編輯：戴光育）1081028