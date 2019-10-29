蘇貞昌視察屏醫高齡大樓 指示重建醫療大樓

行政院長蘇貞昌（前左4）29日前往視察衛福部屏東醫院新建的高齡醫療大樓，聽取屏醫人員進行相關簡報，了解高齡醫療大樓各項設施。中央社記者郭芷瑄攝 108年10月29日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）衛生福利部屏東醫院新建高齡醫療大樓下個月將啟用，行政院長蘇貞昌今天前往視察後，認為高齡大樓及交通動線規劃不夠完善，指示重建已30年醫療大樓，讓整體醫療設備更完善。

屏東醫院為配合政府推動長照2.0政策，動資新台幣3億元，興建高齡醫學大樓，地上5層、地下1層的醫療大樓，歷經600個工作天，目前已完工，將提供住宿型護理之家150床及失智與失能日間照護中心60人使用，其中地下樓層提供70個停車位。

蘇貞昌今天前往視察，除了聽屏醫簡報，屏東縣長潘孟安也報告屏東醫院位於屏東市蛋黃區，縣政府配合進行附近停車場的興建，而高齡大樓原規劃要興建天橋，連接對面的醫療大樓，但天橋常受到侷限，地下通道的興建又是大工程，目前正受這個問題困擾。

蘇貞昌聽後表示，屏東現在老年人口已占全縣人口17%，老化程度非常快，屏醫的醫療大樓已興建30年，整體建築已不符合現代醫療需求，而高齡醫療大樓當初規劃時，就應該再往上多建樓層，只興建5層樓太可惜，如今高齡大樓已興建好，與其要再興建地下通道連接醫療大樓，不如重建醫療大樓，將整體交通動線一併規劃好。

蘇貞昌提到，自己的父親就是在屏東醫院往生，對屏醫有很深的感情，屏東縣位於台灣最南端，要爭取資源遠比北部縣市難，今天來也是為了解屏東的醫療體系要如何做才能最好，既然要規劃交通動線，就要有長遠的眼光，將醫療大樓重建，把整體動線規劃好，讓醫療設備與時俱進。

蘇貞昌當場指示在場的衛福部次長薛瑞元，請衛福部研議規劃屏醫醫療大樓的重建；同時也請在場的民進黨立委莊瑞雄，在立法院協助推動整個案子通過。

蘇貞昌說，屏東人不能「騎尾包衰」，還半開玩笑得說，自己未來要回來屏東養老。他表示，總統蔡英文也交待要有好的醫療環境，讓老人受到更好的照顧，蔡總統初上任之初，長照經費1年才50億元，明年就要增加到1年400億元，很多的醫護資源也都要增加。（編輯：黃世雅）1081029

行政院長蘇貞昌（前左2）29日前往視察衛生福利部屏東醫院新建高齡醫療大樓，到樓頂花園參觀時，相當在意花園設計是否適合長者使用。中央社記者郭芷瑄攝 108年10月29日

衛福部屏東醫院為配合政府推動長照2.0政策，斥資新台幣3億元興建高齡醫學大樓，是地上5層、地下1層的醫療大樓，歷經600個工作天目前已完工，行政院長蘇貞昌29日前往視察。中央社記者郭芷瑄攝 108年10月29日