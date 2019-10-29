秋冬來金旅遊 有機會抽最新手機

金門縣政府29日表示，旅客只要在11月1日到12月31日造訪金門，使用國旅秋冬遊自由行住宿優惠，就有機會抽大獎。圖為108年10月21日從飛機上鳥瞰金門地區。中央社記者黃慧敏攝 108年10月29日

（中央社記者黃慧敏金門縣29日電）金門縣政府今天表示，為了讓淡季的秋冬旅遊注入人潮，向中央爭取費用辦理抽獎活動；旅客只要在11月1日到12月31日來金使用國旅秋冬遊自由行住宿優惠，就有機會抽中手機。

觀光處發布新聞表示，這次抽獎活動獎項豐富，有窖藏30公升金門高粱酒30罈、iPhone 11手機60支。觀光處長丁健剛希望藉由這波抽獎活動，吸引更多年輕族群及旅客來金旅遊。

觀光處說明，活動期間來金旅遊使用擴大國旅秋冬遊自由行住宿優惠的旅客，住宿登錄成功並送出資料，每天由主辦單位匯出前一天住宿旅客名單，經過彙整編號在活動網頁公告。

抽獎日期將在活動結束後擇期辦理，並在臉書「金門觀光逗陣行」活動專頁以線上直播方式抽獎。觀光處說，中獎者由主辦單位以旅客所留聯絡方式通知，收到通知後必須109年1月20日前向主辦單位領取獎品；如果無法親自領取者，可以提供詳細資料及聯絡地址，由主辦單位郵寄。（編輯：吳協昌）1081029