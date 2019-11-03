柯文哲登日本松山市大神轎 祝台日友誼更穩固

（中央社記者梁珮綺台北3日電）日本愛媛縣松山市來台參加撞轎祈福盛典，台北市長柯文哲致詞時表示，台北市與松山市簽訂友好交流活動，至今已邁入第5年，盼兩市往來更密切，並祝福台日友誼更穩固。

北市觀傳局在市府前廣場舉辦「日本愛媛縣松山市大神轎來台北撞轎祈福盛典」活動，邀請松山市道後八町「道後村大神轎會」、「小唐人大神轎」及「北小唐人大神轎連合會」3頂大神轎與300名轎手呈現，柯文哲也登大神轎遊行。

日本松山市大神轎撞轎祈福盛典具有400年歷史，為每年固定10月5日至7日在松山市舉辦的秋祭活動，民眾能看到神轎指揮者生動姿態、感受扛轎者的活力。

柯文哲致詞時表示，台北市與松山市簽訂友好交流活動，今年已是第5年，他也見過松山市長野志克仁5次。

他說，4年前，野志克仁帶著撞神轎隊伍到台北市，同樣在市府廣場表演，4年後舊地重演，甚至在台北市其他地方有5場表演，把日本傳統文化帶到台北市展現，是台日雙方文化交流典範。

柯文哲表示，台北市與松山市有直航，代表兩市往來密切，盼兩市未來交流不僅限於文化，還能拓展到旅遊、商業，台日友誼更穩固。

台北市觀傳局資料顯示，台北市與松山市103年10月簽訂友好交流協議，雙方積極參與彼此活動，如台北燈節、台北端午嘉年華龍舟賽、台北及愛媛馬拉松大賽、松山市產業祭等。

台北松山與日本松山同名機場在103年首航，至今每年皆有一架包機運行，北投溫泉與松山道後溫泉為姐妹溫泉，松山慈祐宮前還能看到特製版的松山道後溫泉祈福機關鐘。（編輯：李亨山）1081103