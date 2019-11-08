駁韓國瑜請假高市府無作為 葉匡時：螺絲鎖更緊

（中央社記者程啟峰高雄8日電）高雄市長韓國瑜請假投入總統大選後，被外界質疑高雄市政府「放韓假」無作為，高雄市副市長葉匡時今天在議會答詢表示，韓國瑜請假後，市府團隊螺絲鎖得更緊，並非一事無成。

國民黨高市議員陳若翠上午質詢葉匡時有關韓國瑜請假以來市政的推動成果等問題。

葉匡時答詢說，韓國瑜非常重視青年，青年局成立後，推動青年創業貸款，青年創業基金已成立並將陸續放款，還辦了很多跟青年相關活動。

葉匡時表示，市府也重視空氣品質，讓興達電廠的6個機組停了4個機組，另2個機組發電量降至65%，此外，鳳山運動園區是高雄第一個BOT的運動園區也已順利完成招標，頗受好評的「路平」工作也持續進行中。

葉匡時指出，市府非常重視教育，幼兒園今年增加199班，仍在增加中，公托政策也到位，雙語教學按計畫執行中。招商引資方面，年底之前有幾個大的成果會向市民公布；登革熱防治方面，過去幾年與現在同期的登革熱病例很多，今年本土性登革熱疫情日前已解除，但最近雖有新增一例，在市府因應防治下疫情也獲控制。

葉匡時強調，市府秉持韓國瑜施政理念，在3名副市長領導下，螺絲鎖得更緊，市民關心的青年創業、空污防制、托育、招商引資、登革熱防治上並非一事無成。

另外，一德夜市受害住戶自救會近百人上午到高雄市議會陳情，在議會門口拉白布條，並高喊「還我路權」「還我安寧」，葉匡時出面接見陳情民眾強調，「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」執法緩衝期11月11日將屆，11日是一德夜市的最後一夜營業，市府會輔導業者至其他合法場域營業兼顧業者生計。

一德夜市又稱勞工公園夜市，300多攤攤商每週一晚上在前鎮區一德路上違法占地擺攤營業，長期影響當地居民安寧、交通及環境衛生等。（編輯：謝雅竹）1081108