中彰投分署辦多元市集 盼助失業民眾重返職場

勞動部勞動力發展署中彰投分署為展現多元就業方案成果，9日在台中草悟道舉辦「2019大型聯合行銷活動–多元武林群英會」，以古代武林風帶動熱鬧氣氛，吸引民眾參與。中央社記者郝雪卿攝 108年11月9日

（中央社記者郝雪卿台中9日電）勞動部勞動力發展署中彰投分署為展現多元就業方案成果，今天在台中草悟道舉辦「多元武林群英會」行銷活動，中彰投分署表示，盼能藉活動協助失業民眾參與培力計畫重返職場。

中彰投分署下午舉辦「多元武林群英會」大型聯合行銷活動，展示在地風味美食及文創商品，勞動力發展署副署長施貞仰、中彰投分署副分署長劉秀貞等人也到場加油打氣。

施貞仰指出，中彰投非常有地方特色，不僅有許多為社會公益付出的非營利組織，也有很多默默為了家鄉努力的社區組織。例如今天展售單位中，台中市慈善撒瑪黎雅婦女關懷協會由女性街友手工縫製的環保布包、彰化大村鄉新興社區發展協會利用農廢物編製的手作花圈，都是代表性商品。

劉秀貞表示，這場活動共有中彰投區30多家多元方案和培力計畫執行單位共同展示成果，透過行銷活動增加收入，也能協助失業民眾參與計畫，提升重返職場就業信心，例如在南投竹山的青竹生產合作社透過勞動部幫忙，還能吸引國外青年壯遊團體參觀。

另外，草悟道另一頭還有台中惠民扶輪社結合50家企業舉辦園遊會義賣，義賣所得將捐給各社會公益團體。（編輯：洪學廣）1081109