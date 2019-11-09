張景森：國內咖啡市場大 可支撐台灣咖啡產業

雲林縣政府主辦「2019台灣國際咖啡節」，9日下午在古坑熱鬧登場，行政院政務委員張景森出席致詞指出，雲林要先在國內把古坑咖啡的招牌擦亮，再進軍國際，讓咖啡可以成為雲林特色產業。中央社記者蔡智明攝 108年11月9日

（中央社記者蔡智明雲林縣9日電）行政院政務委員張景森，今天下午應邀參加「2019年台灣國際咖啡節」。他致詞表示，據瞭解，僅台北地區咖啡店就超過5千家，台灣本身的市場，就足以支撐台灣的咖啡產業。

由雲林縣政府主辦的「2019台灣國際咖啡節」，9日下午在古坑綠隧道揭開序幕，雲林縣長張麗善特別邀請出身雲林的政務委員張景森來參加。

張景森致詞表示，2年多前，前台北市文化局長倪重華，曾邀自己去台北市一家文青的咖啡店喝咖啡。倪重華說，過去5年，台北市增加5000千間特色咖啡店，陸客、外國遊客，手上都有一本咖啡地圖，在台北尋找好喝的咖啡。我們產的咖啡豆，只要賣台灣本地店家，就足以支撐我們的咖啡產業。

張景森說，雲林縣要先在國內把古坑咖啡的招牌，擦得響亮，再進軍國際，這需要請經濟部、農委會來幫忙，讓咖啡可以成為雲林的特色產業。

張景森指出，內閣改組後，政務委員的工作重新分工，行政院長蘇貞昌請他幫忙協助雲林的事務，所以目前他是雲林縣與行政院連繫的窗口，縣府有任何事情需中央幫忙，都可以向他反應。

張麗善接受媒體聯訪表示，為期9天的咖啡節，從今天起在古坑綠色隧道、華山國小及荷苞山桐花公園，分別舉辦活動，搭配推出「咖啡小旅行」，走訪斗六圖南咖啡故事館及永光故事屋。11月9日至17日，邀請大家品味在地咖啡的魅力。（編輯：黃世雅）1081109