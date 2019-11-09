林右昌台中輔選 陪莊競程夜市掃街

（中央社記者郝雪卿台中9日電）基隆市長林右昌南下台中輔選，今天晚上陪著民進黨台中市第5選區立委參選人莊競程前往北屯區太原夜市掃街，逛街民眾搶著拍照，而林右昌也自備神秘小禮物帶來驚喜。

林右昌晚上陪同莊競程到太原夜市掃街，許多逛街民眾聽到林右昌到來，爭相搶著合照，讓林右昌很開心自己在台中也有粉絲，看到小朋友，林右昌還拿出自備的神秘小禮物沙鈴，讓家長及小朋友都意外驚喜。

由於第5選區（北區、北屯區）是泛藍大票倉，林右昌在接受媒體聯訪時對如何搶票時指出，雖然參選人代表不同政黨，但心中不需要分藍綠，都是要爭取的對象，像他這次尋求基隆市長連任時，成長最多的選票居然是在眷村，以莊競程的誠懇，一定可以打動北北屯區的選民。

對於這次立委選舉有很多政黨提名參選人，林右昌認為，民進黨過去一貫態度及主張一直很明確，總統蔡英文守護台灣的決心及表現大家有目共睹，但總統勝選，國會未過半，民進黨在推動政策及守護台灣民主自由上就沒辦法全力發揮，所以每一席立委都很重要及關鍵，而民進黨中執會也將於13日討論及議決不分區立委名單。

莊競程認為，林右昌今天傳授很多走基層的經驗，新人要勤走基層不要分黨派，握盡每一雙手，就能得到選民的認同。雖然參選爆炸，他對大家都可以投入選舉的民主制度是樂觀的，會照著自己的步調去打這場選戰。

第5選區參選爆炸，檯面上已有6人，包括現任立委國民黨沈智慧、台灣民眾黨謝文卿、親民黨賴建豪、安定力量林秋屏、無黨籍段體佩等。（編輯：謝雅竹）1081109