愛遊嘉義平台登場 提供智慧化旅遊服務

（中央社記者姜宜菁嘉義市10日電）外出旅遊第一個面對的問題就是訂飯店和旅遊資訊，嘉義市政府今天發表「愛遊嘉義」平台，旅客透過平台解決在旅遊時遇到的疑難雜症，感受嘉義市智慧化旅遊服務的便利。

嘉義市政府觀光新聞處指出，市區30間旅館內都裝有一台Kiosk互動機台，機器提供中、英、日、韓等語音服務功能，讓旅客透過機台操作就能找到符合自己需求的服務，平台多國語言介面，方便國際旅客操作，提升遊客便利性及到訪意願。

嘉義市長黃敏惠今天體驗該平台，直呼「這也太讚了吧！」讓嘉義市所有亮點都被看到。

平台由20多名青年共同創造，以一個旅客的角度出發，集結便利、智慧、友善的特色，整合嘉義市「吃、喝、玩、樂、購」資訊。

旅客只要利用手機、電腦、Kiosk互動機台即可獲得嘉義市政府最新活動資訊和交通路線規劃、遊程介紹以及住宿方案，再加上結合「多元支付」的功能，便利採購嘉義伴手禮。

嘉義市政府未來規劃平台結合旅行社業者，提供更多元服務，也運用智慧科技，讓嘉義市成為旅遊熱搜焦點，解決旅客在旅遊時會遇到的語言、交通、採買或體驗文化的大小事。（編輯；黃世雅）1081110