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沉寂多年廢棄物掩埋場申請試運轉 造橋鄉民反彈

最新更新：2019/11/14 19:36
坤輿科技公司在苗栗縣造橋鄉興設一般廢棄物掩埋場，因地方抗爭停擺多年，今年捲土重來向縣府提出試運轉申請，鄉民14日號召近百人到縣府前廣場陳情，表達反對立場。中央社記者管瑞平攝　108年11月14日
坤輿科技公司在苗栗縣造橋鄉興設一般廢棄物掩埋場，因地方抗爭停擺多年，今年捲土重來向縣府提出試運轉申請，鄉民14日號召近百人到縣府前廣場陳情，表達反對立場。中央社記者管瑞平攝　108年11月14日

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）坤輿科技公司在苗栗縣造橋鄉興設一般廢棄物掩埋場，因地方抗爭停擺多年，今年捲土重來向縣府提出試運轉申請，鄉民擔憂造成地方污染，今天發動近百人陳情，表達堅決反對。

造橋鄉民組成反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會，今天號召近百人，頭綁布條、手持抗議標語，在苗栗縣府前廣場高喊「垃圾掩埋場滾出造橋鄉」，造橋鄉長黃天貴、造橋鄉民代表會主席陳裕福及多名縣議員都到場聲援。

自救會臨時發言人陳清鑫表示，掩埋場所在的龍昇村，多年營造生態環境，發展有機農業、低碳旅遊有成，掩埋場一旦啟用，將來進出車輛、排放廢水恐造成污染，嚴重破壞在地好山好水，且鄰近就有農田水利會蓄水大潭，灌溉區域涵蓋造橋、後龍2鄉鎮數百公頃農田，影響甚鉅。

苗栗縣政府環保局副局長黃天霖出面接受陳情書，他強調，坤輿廢棄物掩埋場申請試運轉計畫仍在審查階段，縣府將依法審查，嚴格把關。

環保局說明，坤輿科技公司於民國90年在造橋鄉龍昇村申設一般事業廢棄物掩埋場，總面積近1.8公頃、每月掩埋處理能力約5700公噸，91年取得縣府核發同意設置文件，94年通過試運轉計畫審查，因地方抗爭激烈，沉寂多年，遲未取得處理許可，無法啟動營運。

業者今年3月重新提出申請處理許可證，縣府審查考量先前試運轉計畫資料年代久遠，且相關處理設施、污染防制設備現況未明，要求重新提送試運轉計畫進行監測作業。

環保局指出，10月初因應業者提送試運轉計畫召開審查委員會，審查會認為仍有諸多疑慮待釐清及補充資料，要求坤輿公司限期補正，若業者未能於12月中旬依審查意見納入修正並依程序確認定稿，將提案做成駁回申請之決議。（編輯：李錫璋）1081114

苗栗縣造橋鄉鄉民組成反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會，14日號召近百人到縣府前廣場，頭綁白布條、手持標語陳情，多名縣議員到場聲援。中央社記者管瑞平攝　108年11月14日
苗栗縣造橋鄉鄉民組成反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會，14日號召近百人到縣府前廣場，頭綁白布條、手持標語陳情，多名縣議員到場聲援。中央社記者管瑞平攝　108年11月14日
坤輿科技公司在苗栗縣造橋鄉設廢棄物掩埋場，因地方抗爭停擺多年，今年重新向縣府提出試運轉申請，鄉民14日號召近百人到縣府前陳情，苗栗縣環保局副局長黃天霖（前右）出面接受陳情書，他強調，縣府將依法審查，嚴格把關。中央社記者管瑞平攝　108年11月14日
坤輿科技公司在苗栗縣造橋鄉設廢棄物掩埋場，因地方抗爭停擺多年，今年重新向縣府提出試運轉申請，鄉民14日號召近百人到縣府前陳情，苗栗縣環保局副局長黃天霖（前右）出面接受陳情書，他強調，縣府將依法審查，嚴格把關。中央社記者管瑞平攝　108年11月14日
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