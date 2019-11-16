蘇治芬拜票成立競總 張嘉郡攜手企業做公益

雲林縣第1選區立委參選人蘇治芬（右）16日上午到北港牛墟市集拜票，並細數在北港推動的政績，尋求民眾支持。（蘇治芬提供） 中央社記者姜宜菁傳真 108年11月16日

（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）雲林縣立委第1選區（海線）參選人蘇治芬今天早上到北港牛墟市集拜票，晚上成立口湖聯合競選總部；同選區的立委參選人張嘉郡則攜手在地企業做公益，捐贈物資給弱勢團體。

蘇治芬在北港牛墟市集跟民眾拜票，並細數在北港推動的政績，從農水路改善，到北港鎮軟硬體建設，讓北港鎮添新氣象。

總統蔡英文、蘇治芬口湖鄉競選總部今天晚間成立，立委林靜儀、雲林縣醫師公會理事長吳欣席等人助講，蘇治芬將懇託鄉民提攜，讓她再一次進立法院為鄉民服務。

張嘉郡今天則以雲林縣青埔教育基金會董事長身分出席「草地公益野餐暨贈送奶粉」活動，與弱勢家庭一起野餐，還有二手物品義賣，所得全捐做公益。

張嘉郡希望藉著戶外野餐活動，讓弱勢家庭增進親子互動時光，傳遞對彼此的愛與支持。在地企業響應活動，捐贈612罐奶粉和2千份羊乳片，散播關懷社會的一份心。（編輯：謝雅竹）1081116