遭指有狼爪主管 桃園市府：主動調查

（中央社記者邱俊欽桃園22日電）桃園市議員黃婉如今天在質詢時指出，市府有前後6名主管涉嫌對女部屬伸狼爪，桃園市政府也表示，盼各界以實質舉發，代替捕風捉影，並將主動調查，若屬實將將視情節處分。

黃婉如今天在議會質詢時表示，外傳桃園市府有6名「豬哥」的前後任主管涉嫌對女下屬伸出狼爪，其中傳出有人花錢息事寧人，也有人目前仍處於「進行式」的騷擾狀態。

黃婉如表示，被指涉嫌性騷擾的主管在酒後偷摸女同仁屁股，事後還辯稱是關懷下屬；摸臀行徑令人作噁。

桃園市政府新聞處長詹賀舜回應，桃園市長鄭文燦成立性別平等辦公室，營造市府職場性平文化的大原則不容挑戰，針對疑似性騷擾案件發生，市府一直都有嚴謹調查機制，同仁如於工作場所遭遇性騷擾，可向各機關成立的「性別歧視申訴委員會」提出申訴；若受理申訴後將組成專案小組調查提出調查報告，並經委員會審議對案件做出決議後，視審議結果及情節輕重處分。

詹賀舜說，盼各界以實質舉發，代替捕風捉影，讓案件可以順利進入調查程序，避免對受害者或是相關人員產生二度傷害，也讓案件能夠獲得釐清。

詹賀舜也說，考量類似個案可能因職務關係或為保護自身隱私，難以自行提出檢舉，如有人提出人事時地物等明確指控，市府會主動組成專案小組主動調查。（編輯：張銘坤）1081122