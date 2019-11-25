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屏東地方產業創新研發 可可咖啡都被加工利用

最新更新：2019/11/25 18:42

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）屏東政府推動地方產業創新研發計畫，107年度共補助18家業者、新台幣1280多萬經費投入創新研發，今天舉辦成果發表，近年屏東新興作物咖啡及可可全被加工利用開發各種產品。

今天的成果發表會上，包括高纖水果、豬肉乾、海木耳、智慧芽菜、咖啡果、可可殼全被利用上，見證屏東許多在不同領域「隱形冠軍」的業者，透過地方產業創新（SBIR）計畫展現永續經營的能量。

屏東近年的新興作物咖啡及可可，都被業者利用來做加工產品，成果發表會上，「阿信農場」展示利用可可殼開發液態皂、頭皮潔淨皂和皮膚保濕噴劑等產品，提昇農產廢棄物再利用價值，目前產品已在農場相關旅店上架販售，使用過的消費者都給予正面的評價。

「台灣好豆」利用去皮後餘剩的咖啡果肉（皮），製作成果粉、多酚精華保養品及環保咖啡纖紙等相關創新產品，除降低生產成本外，更提高咖啡果實產值，其中保養品已獲得國外買家的關注，逐步走向國際市場。

另有「御田食品」看見微型創業商機，開發「客製化包裝平台開發計畫」，快速掌握廠商的訂單需求，大幅提升包裝的質與量，結案時已增加600萬元營業額。

縣長潘孟安表示，屏東縣地方型SBIR推動計畫自97年度開始推動至今已邁入第11年，縣府總計補助9287萬元協助154件研發構想實現，不僅取得超過40件專利申請，衍生的產值更超過6億元，許多研發廠商成果已於國內外市場銷售，成果亮眼。（編輯；黃世雅）1081125

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