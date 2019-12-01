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基隆101年4月2日後違建 強制拆除將收費

最新更新：2019/12/01 15:53

（中央社記者王朝鈺基隆市1日電）基隆市議會11月29日通過「基隆市違章建築強制拆除收費自治條例」，賦予市府法源依據收取強制拆除費用，適用對象為101年4月2日以後違建，收費標準則由市府另定。

市府都市發展處長徐燕興今天表示，違章常見樣態有頂樓增建等，頂樓增建居室一般拆除費用概算為新台幣13萬元，一樓增建遮雨棚4萬2500元，一樓增建廚房1萬4000元，不過，確切拆除費用仍須依現場面積、材質等因素計算。

依據條例規定，適用對象為民國101年4月2日以後新建、增建、改建、修建，且依違章建築處理辦法規定，經查報認定應強制拆除的違章建築，拆除費用得依條例規定，向違章建築物所有人收取。

條例並規定，強制拆除的違章建築物，拆除費以應拆除部分的違章建築構造類別及拆除面積計算收費，收費標準由市府另定，此外，拆除費用經市府核定後，以書面通知違章建築物所有人，並限期30日內繳納，拒絕繳納者，依法移送行政執行。

市長林右昌指出，違章建築市府拆不勝拆，年度拆除預算有限，條例通過後，民眾必須負擔拆除費用，除遏止違建案產生外，也能維護社會公平正義，提升市民生活安全品質。

林右昌說，基隆市美麗城市環境改造四法，包括景觀自治條例、廣告物管理自治條例、廢棄車輛清理自治條例、違章建築強制拆除收費自治條例，市府需政策工具以維護城市環境與市容景觀，市民才能有好的生活品質。（編輯：李錫璋）1081201

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