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力推台南購物節 黃偉哲：新營熱鬧到過年

最新更新：2019/12/04 13:29

（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市長黃偉哲今天出席2019台南購物節大新營嘉年華活動記者會時，陪同廚師現場示範料理，力薦新營美食。他說，大新營區一直到過年都將很熱鬧，希望大家到新營逛街。

台南市政府經濟發展局與新營區公所將於12月7、8日，在新營區民權路區段辦理2019台南購物節大新營嘉年華活動。邀請130家知名人氣店家設攤參展。參展廠商捐贈上百件商品進行愛心競標義賣，所得將捐給北台南家扶中心及華山基金會。

黃偉哲表示，新營購物嘉年華活動盛況可期，有130個攤位讓遊客來逛，將帶來人潮，應該一年辦個3次也不為過。而鄰近的鹽水區現在有月之美術館活動，接下來還有月津港燈節、鹽水蜂炮。一直到農曆過年，大新營地區都會很熱鬧。

經發局長郭阿梅表示，預計這次活動可望為大新營地區吸引超過4萬5000人次造訪、促進約新台幣2200萬元商機，帶動地方經濟與觀光，提升大新營地區知名度。

台南市經發局指出，活動也與新營在地店家結合，民眾在12月1日至8日到活動特約商店消費，可獲得摸彩券，有機會抽到電視、洗衣機、腳踏車等獎品。因特約商店納入新營區8家著名桌菜餐廳，今天活動特別安排廚師在記者會現場示範料理，黃偉哲旁擔任助手，宣傳在地美食。（編輯：孫承武）1081204

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