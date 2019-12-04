砂石車家屬痛訴 要求杜絕大型車禍悲劇

國民黨籍立委沈智慧（站立者）4日召開記者會，砂石車禍受害家屬出席，希望政府及社會大眾可重視交通安全，尊重每一條生命，除在校內、社區加強教育宣導外，也希望有效管理大型車業者。中央社記者趙麗妍攝 108年12月4日

（中央社記者趙麗妍台中4日電）國民黨籍立委沈智慧今天召開記者會，上月因砂石車車禍不幸殞命的祖孫家屬出席，提出日後避免大型車肇事的建議，除立法防範外，加上教育宣導並有效管理業者，防止悲劇上演。

上月，居仁國中女學生放學後，阿嬤騎機車載她，2人在返家途中與砂石車發生車禍，當場殞命，沈智慧今天在台中市議會國民黨團召開記者會，受害國中女生的家屬出席，呼籲大眾「防範大型車製造破碎家庭悲劇」再上演。

「這就像是一場惡夢」、「媽，我好想你」受害者的家屬述說了事故當天的情景並提出訴求，希望政府及社會大眾可重視交通安全，尊重每一條生命，除在校內、社區加強教育宣導外，也希望有效管理大型車業者。

沈智慧表示，道路交通管理處罰條例中規定，大型車輛應加裝視野輔助系統，有規定但未強迫，她將在立院提案「道路交通管理處罰條例第十八條之一修正案」，要求大型車輛都須加裝視野輔助系統、警示系統等。

國民黨籍台中市議員李中、沈佑蓮也出席記者會，並表示也將在市議會中提案，要求市府配合校內教育宣導，避免大型車肇事悲劇再上演。（編輯：黃世雅）1081204