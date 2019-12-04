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後勁溪印刷廢水污染 高市開罰最重300萬

最新更新：2019/12/04 17:28

（中央社記者陳朝福高雄4日電）高雄市仁武區後勁溪上游遭一家印刷廠藍色印刷水墨廢液污染，高雄市環保局稽查人員發現現場排水溝呈深藍色，將依違反廢棄物清理法開罰，最重可處新台幣300萬。

「排水溝水呈現鮮艷的深藍色，顯示濃度非常高」，稽查人員說，印刷廠將藍色印刷水墨廢液，未經處理就直接排至廠外排水溝，猶如「原汁原味」才會導致排水溝污染成這樣的深藍色。

業者是於印刷作業過程中，印刷機產出的高濃度藍色水墨廢液未經處理就直接流入廠區收集井，再以抽水馬達抽至廠區外的排水溝。

稽查人員當場要求印刷廠立即停止排放油墨廢液，並於廠區內採集相關水樣送驗，經初步檢測水質的懸浮固體及化學需氧量等都遠超過放流水標準限值。例如懸浮固體濃度2萬3500mg/L（標準限值30mg/L）及化學需氧量濃度1萬3500mg/L（標準限值100mg/L），都已遠超過放流水標準限值。

環保局環境稽查科說明，由於目前屬枯水期，河道流量較低，一旦有污染物排入將導致河川水質嚴重惡化，因此當場要求不得排放油墨廢液及改善作業廢水處理，避免廢水持續污染河川，後續將依違反廢棄物清理法開罰6000元至300萬元。(編輯：孫承武)1081204

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