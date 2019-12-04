大倉媽祖文化園區 反對村民陳情

（中央社澎湖縣4日電）澎湖「大倉媽祖文化園區」開發案，繼支持者連署續建後，今天反對一方也動員近百人前往議會陳情，期盼未來興建與否，必須尊重在地意見和提出配套措施。全案將錄案送縣長裁處。

白沙鄉大倉村反對重啟大倉媽祖文化園區的一方，今天由大倉社區理事長鄭尊伶等人帶領近100位村民以「媽祖也哭泣」為訴求，前往澎湖縣議會請願，表達反對和要求重建大倉環境等，包括副縣長許智富、副議長陳雙全等10多位議員與會，聽取大倉村民心聲。

多位村民都表示，大倉島興建媽祖文化園區案，造成天天相見的村民變成兩派，彼此臉書互嗆，傷了往昔和氣。不管未來興建與否，縣府應該加強溝通與協調，並辦理公投、聽證會或民調，不要獨斷獨行，否則未來抗爭沒完沒了。

大倉村民反對理由指出，大倉媽祖文化園區在原地續建，未來完成後高速遊艇穿梭港區航道，對內海淺泙的潮間帶環境生態的破壞最為嚴重，加上登島遊客管制與後續的維護等都是一大問題。主持請願的縣議員歐中慨裁示，將村民的反映意見與請願書等一併錄案送縣長賴峰偉裁處。

縣府工務處副處長薛文堂表示，媽祖文化園區的興建，地方有提出多處地點，但因是續建以原址最為優先，希望能早日迎回安座成為澎湖地標。

「大倉媽祖文化園區」開發案，贊成的一方在2日由鄉長宋萬富等代表率領10位大倉村民到澎湖縣政府請願，並遞交125人的連署支持續建。縣府也評估降低對生態影響，採人數總量管制，及現行港口運量已足夠等兼顧，來開發帶動地方觀光發展。（編輯：孫承武）1081204