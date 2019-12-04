跟進桃園高雄 新北評估設立青年局最快後年運作

（中央社記者王鴻國新北4日電）跟進桃園、高雄市，新北市擬強化現有青年事務委員會功能，並就成立青年局進行可行性評估；研考會主委林豐裕表示，預定明年2月完成，並朝成立青年局方向規劃，最快後年運作。

新北市府105年起就在研考會設置青年事務委員會，每年也都聘請委員進行青年事務研討及推動，但新北市議會今天進行市府明年度總預算二讀審查，市府今年首次編列明年度預算新台幣220萬元，卻遭議員主張刪除提案，全案留待下次會議再討論。

研考會主委林豐裕答詢表示，由於國發會推動青年地方創生事務，研考會成對接平台，因此才相對編列地方創生的工作費用。

林豐裕表示，目前正就成立青年局、食安局及體育局等3案進行3個月可行性評估，目前桃園及高雄市已設有青年局，因此待明年2月完成評估後，可能朝成立青年局方向規劃。

他表示，市府依規定可成立32個局處，目前僅有28個局處，若未來確定成立青年局，市府及青年局等組織的自治條例也將修法，同時也會編列相關預算，整合各局處共43個青年事務相關計畫與編制，最快可於後年成立運作。（編輯：洪學廣）1081204