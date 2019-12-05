商研院市場行銷論壇在花蓮 助商家前進新南向

經濟部國際貿易局、商業發展研究院5日在花蓮舉辦新南向市場創新行銷高峰論壇，經濟部國際貿易局副局長李冠志出席致詞，鼓勵業者透過創意行銷，增加競爭力。中央社記者張祈攝 108年12月5日

（中央社記者張祈花蓮縣5日電）經濟部國際貿易局、商業發展研究院，今天在花蓮舉辦新南向市場創新行銷高峰論壇，現場設有10個特色攤販、百餘家業者到場，提供花蓮業者瞄準南向市場。

「新南向x新商機 樹立台灣產業新標竿」花蓮國際論壇，邀請新加坡郵政副總裁德瑞克（Mr.Derek Tan）及越南知名零售商Buy2Sell採購經理尼可拉斯（Nicolas Cabero），分享東協市場中國際零售大廠對創新行銷的執行規劃與看法。

經濟部國際貿易局副局長李冠志指出，跨境電商已成為全球趨勢，且市場競爭、成長快速，商研院透過論壇活動、成果發表會，提供業者境外行銷的創意與多元性，促進花蓮在地商家發展創新的行銷方式。

活動現場提供限量擺攤名額，共吸引112攤位報名，以抽籤方式選出10個攤位，供國外買主與在地業者交流。

以古物雜貨、瓷器類作品的賣家徐苓慧說，自己在美國波士頓經營古董店多年，就有透過網路經營海外市場，以歐美國家為主要客群，近年也發現到亞洲逐漸打開市場，加上自己花蓮開業，也想透過政府的南向政策，開發新的市場，縮短貨物運送里程。（編輯：張芷瑄）1081205