澎湖美食7日登場 品嘗道地特色料理

「2019戀戀海味．澎湖美食假期」壓軸「作伙來呷辦桌」活動將於7日在澎湖福朋喜來登酒店登場，展現12道創意精緻且道地的特色料理。（澎湖縣政府提供）中央社 108年12月6日

（中央社澎湖縣6日電）「2019戀戀海味．澎湖美食假期」壓軸「作伙來呷辦桌」活動，7日在澎湖福朋喜來登酒店登場，12道創意精緻且道地的特色料理，一次享用到澎湖的好美味。

澎湖縣政府旅遊處表示，「作伙來呷辦桌」是戀戀海味的壓軸，總共席開70桌，每道菜幾乎都是澎湖在地食材來料理，還包括有土魠魚等，每桌只要新台幣2500元，其中澎湖籍占4成28桌，其餘6成42桌為非澎湖籍，由於採認桌方式，即告秒殺。

縣府旅遊處在今年的旅遊淡季中，適時推出「戀戀海味．澎湖美食假期」活動，自今年9月起陸續推出菊島美食海味之旅、澎湖故事菜、呷菜聽故事、土魠魚創意料理競賽、土魠魚宴競賽、菊島好食光美食護照與作伙來呷辦桌等系列活動。（編輯：黃世雅）1081206