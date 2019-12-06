鄭宏輝提新竹市文化政策 增私有文資保存誘因

（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝今天舉辦文化政策記者會，針對文化資產提出3大主張，包括完整文化資產管理體系、增加私有文資保存誘因、傳承新竹史學。

鄭宏輝於記者會中致詞表示，新竹市是北台灣最早開發、擁有300多年歷史的城市，許多文化藏在巷子裡，真正認識城市歷史才能帶領新竹市走向更好的未來，因此文化資產的經營跟管理就是最重要的任務。

鄭宏輝指出，文化是國家的軟實力，為尊重城市的歷史，他針對文化資產提出3大主張，第一要完整文化資產管理體系，建立半官方管理單位；第二要增加私有文資保存誘因，提供產權人協助；第三要傳承新竹史學，讓文化扎根，讓歷史回到市民的生活之中。

新竹地方文史工作者王昱登受邀分享說，台灣人喜歡去國外看別人的古城，其實很多世界級的建築樣式、文化價值在台灣就有，鼓勵民眾多欣賞周邊的文化資產，無需捨近求遠。

王昱登指出，新竹市有許多古蹟或老房子，是貫穿過去與未來的媒介，也都是歷史的痕跡，例如辛志平校長故居、警察宿舍，過去是前人們休息的空間，認為有機會也能轉型為旅館經營，讓住宿者連結過去與現在。

王昱登強調，新竹市有清代的街屋，也有日治時期的街屋，路上隨處都是超過50年或是百年以上的老房子，認為應探討如何將整體街區保存，若有團隊可以帶著大家去想像文化資產如何管理與經營，並透過教育推廣，讓文化深入人心，才能凸顯價值。（編輯：李錫璋）1081206