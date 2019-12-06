議員批年曆設計拍馬屁 高市府指主題象徵福氣

（中央社記者程啟峰高雄6日電）高雄市2020年曆以柴犬「來福」為主題，高市議員陳致中今天表示，柴犬是高雄市長韓國瑜的寵物狗，質疑拍馬屁拍過頭。高市府指出，「來福」象徵福氣，是新聞局吉祥物。

陳致中服務處下午發布新聞指出，高雄市政府印製的2020年曆是新聞局用公帑印製，「不是韓國瑜競辦的文宣品」，但為什麼署名處不見高雄市徽「彩帶高」，而被偷渡為「LOVE高」。

陳致中表示，整本年曆到處可見韓國瑜的寵物狗柴犬，難道連市長的家犬都要拍馬屁嗎？是不是拍馬屁拍過頭？分明是把公家年曆當成選舉文宣在用，濫用行政資源。

對此，高雄市新聞局指出，柴犬「來福」不是誰家的寵物，是新聞局的吉祥物，年曆上的「LOVE高」僅是行銷上的統一視覺，呈現高雄是一個充滿愛與歡樂的城市意象。「彩帶高」仍為市徽不變，市府並沒有篡改。

新聞局表示，「2020高雄市年曆」主題設定以象徵福氣的柴犬「來福」結合全市各旅遊景點特色，包括內門宋江陣、左營龍虎塔、衛武營國家藝術文化中心、高雄市原住民故事館、高雄流行音樂中心等在地特色元素，也搭配黃蝶與油紙傘、充滿客家風情的美濃東門樓，呈現高雄繽紛多彩又豐富的城市景觀。（編輯：戴光育）1081206