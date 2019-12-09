大雅北大營區占用案 中市府協助住戶安心過年

（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中市大雅區六寶、忠義社區位於國防部軍備局「北大營區」機關用地上，軍備局準備拆屋還地給中市府，市長盧秀燕今天表示，已協調軍方暫緩拆屋，讓住戶可以安心過年。

台中市議員徐瑄灃今天在市政總質詢中為老榮民請命，她表示，住戶自救會與軍備局訴訟從民國104年迄今，榮民老伯伯從民國63年陸續到此定居，當年是在部隊周邊，經長官允許才建立簡陋家園，如今環境丕變，軍方要拆屋還地給市府，心情難以平復。

86歲的退休上校歐陽謨今天也到市議會關心，他表示，雖然他們也想價購或租下土地，但都找不到對口單位，明年2月法院將召開調解庭，希望能納入中科特定區，將機關用地改為住宅用地。

盧秀燕強調，雖然軍備局還在與住戶訴訟中，市府一定會全力協助，這段期間不會讓軍備局動手拆屋，將儘量運用現有法令，以現況方式保有大家的居住權，未來走完財產出售處分程序，居民即可購買取得產權；她並指示財政局與軍備局密切聯繫，表達市府立場。

財政局長羅仙法表示，目前訴訟雙方主要為軍備局與當地住民，案件起因於早年市府非公用土地借給國防部使用，因國防部疏於管理，使得榮民於這塊土地上建屋居住，依照法令本來應該原狀交回，等同要拆屋還地，也讓雙方產生訴訟，第一審軍備局勝訴，使得北大營區旁居民擔心房屋被拆。

羅仙法指出，今年2月由副市長楊瓊瓔邀請雙方召開協調會，達成兩項共識，包括軍備局同意不拆房屋，而且這塊地由都發局研商納入中科都市計畫一部分，如此軍備局即可不用原狀還地，而是以現狀還給市府，將與軍備局聯繫，解決最後的訴訟和解細節，讓這群榮民可以安心生活。（編輯：陳俊碩）1081209