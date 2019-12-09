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高市毒防基金會領不到薪水 李四川允解決

最新更新：2019/12/09 20:35

（中央社記者王淑芬高雄9日電）高雄市毒品防制事務基金會斷炊，員工領不到薪水，民進黨市議員邱俊憲譴責並質疑是市長韓國瑜請假致運作怠惰，副市長李四川今天表示，會在近兩週研議處理，含募款或另再提撥。

市議會今天審查毒品防制局預算，邱俊憲質詢局長阮清陽說明基金會員工領不到薪水的問題，但他只說有接到反映，要再進一步了解，不過李四川會研究處理。

邱俊憲指出，韓國瑜7月以基金會董事長身分出席會議還說毒防局、基金會是防毒的兩大拳頭，如今基金會在韓國瑜請假投入選舉後，卻任憑基金會斷炊，員工領不到薪水的局面，質疑行政怠惰，非常諷刺。

李四川告訴中央社記者於日前接獲反映，要求動支基金以支應基金會員工薪資的問題，不過他說依法不能擅自動支本基金，允諾在2週內處理。

他指出，基金會自10月起欠薪，預計到年底含員工提出明年1.5個月年終獎金、事務費約有400多萬元的資金缺口，他會想辦法處理但強調不能違法動支本基金（新台幣1000萬元），擬採募款或再提撥經費方式。

記者多次聯繫毒防基金會執行長李宗憲，他未接電話，無法取得回應。

毒防局聲明，基金會由民間捐款獨立運作，在沒有特殊狀況下，毒防局不會介入干涉；毒防基金會員工薪資截至今年12月底約不足近百萬元。（編輯：陳俊碩）1081209

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