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草屯首處公立日照中心揭牌 服務失智失能長輩

最新更新：2019/12/10 16:31
衛生福利部草屯療養院設立日間照顧中心10日揭牌，每天可照顧30名失智或失能長輩。（草屯療養院提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　108年12月10日
衛生福利部草屯療養院設立日間照顧中心10日揭牌，每天可照顧30名失智或失能長輩。（草屯療養院提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　108年12月10日

（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）草屯療養院設立北勢里日間照顧中心今天揭牌，是草屯鎮首處公立日照中心，內部營造像家的感覺，每天可照顧30名失智或失能長輩。

因應日漸增加的長期照顧需求量，專攻精神科、成癮治療的衛生福利部草屯療養院也投入社區長照業務，院方今天在草屯鎮北勢里集會所舉辦附設日間照顧中心揭牌典禮，中心內部以懷舊及家庭氛圍為情境布置，盼為老人家營造溫馨、安全、舒適照顧環境。

草屯療養院院長簡以嘉說，台灣已成為高齡社會，更朝向超高齡社會邁進，隨著人口老化，老年醫療與照顧需求增加，為服務在地長者，草屯療養院附設日間照顧中心提供失智、失能長者各階段不同需求服務。

簡以嘉表示，為提升失智、失能個案醫療與照顧，及照顧者家屬生活品質，多年來也設有失智門診、老年急性病房、老年日間病房、老年居家治療，近年也配合政策承辦失智相關計畫，提供失智社區服務據點，並設有失智共同照護中心及護理之家失智專區，一條龍服務鄉親，實踐「在地老化」政策目標。

簡以嘉說，為進一步落實「在地老化」社區照顧、提供長輩就近日間照顧服務、減輕家屬照顧負擔，在南投縣政府、草屯鎮公所協助下，草屯療養院成立北勢里日間照顧中心，可望提供更完整服務。

草屯鎮長簡景賢說，草屯鎮目前只有2家日照中心，以照顧失能者居多，僅兼收少數失智者，草屯療養院在失智服務有多年完整經驗，加上精神醫療基礎，這次開辦日間照顧中心為長輩提供專業生活照顧、多元健康促進等，將使草屯鎮日間服務體系更完整。（編輯：洪學廣）1081210

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