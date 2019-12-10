中市政風處長懸缺 盧秀燕指有關說廉政署否認

台中市政風處長懸缺多時，台中市長盧秀燕（前）10日在市議會答詢時表示，政風處人事一條鞭，是由中央派任，不同的首長送不同的名單來關說，她只是不願公開而已，「很難看啊！」中央社記者郝雪卿攝 108年12月10日

（中央社記者郝雪卿、蕭博文台中10日電）台中市政風處長懸缺多時，市長盧秀燕今天說，人事是由中央派任，法務部不同首長送不同名單來關說，「很難看啊！」廉政署指出，拜會諮詢並非關說，人事案檢討規劃中。

台中市議員林祈烽今天在市政總質詢時，對於市府一級主管政風處長懸缺近1年情況，質疑未補人的原因是市長找不到人，還是中央不願放人，或是市長想找的人不願到台中市政府服務。

盧秀燕答詢時表示，政風處人事一條鞭，是由中央派任，不同的首長送不同的名單來關說，她只是不願公開而已，「很難看啊！」這是中央的職權，法務部不同首長送來的人都不同，「她能怎麼辦？」她也不知道哪一個好，也沒辦法在中間做調人。

林祈烽認為，「中央難道沒有提供不同的名單讓市長選擇嗎？」因不同的首長關說，市長無法決定，就讓台中市的政風處長開天窗，身為直轄市長，擁有人事同意權，現在卻把責任都推給中央，實在是不負責任的作法。

林祈烽指出，政風處職掌市府公務機密安全維護、預防貪瀆違法事項、查處不法案件、採購稽核陽光法案、政風行政等事項，是市府肅貪防腐的第一道防線，但自從盧秀燕上任後一直沒有新處長上任，甚至是新聞局副局長、交通局副局長等重要職缺，都沒有找到合適的人才，他懷疑到底是哪裡出問題了。

盧秀燕表示，地方政府政風單位需詢問中央意見，盼法務部盡速挑選適才適所者派任。

法務部廉政署指出，有關縣市政府政風處長人選，為表尊重，由廉政署規劃提供適任人選，親自拜會縣市首長就推薦人選取得共識後，由法務部依相關作業程序派任。

針對台中市政風處處長職缺案，廉政署表示，曾先後提供人選徵詢市長意願，但尚未取得共識。拜會縣市首長提供人選諮詢意見是尊重首長，為人事作業的一環並非關說。目前台中市政風處處長一職，仍通盤檢討規劃中。（編輯：戴光育）1081210