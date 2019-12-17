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新北釋公有市場近百攤位 供廠商快閃促銷

最新更新：2019/12/17 17:46
新北市政府市場處17日舉辦公有零售市場快閃計畫說明會，民國109年上半年將釋出14座公有市場共94個攤（舖）位供廠商申請設置0元快閃攤位促銷。（新北市府市場處提供）中央社記者王鴻國傳真　108年12月17日
新北市政府市場處17日舉辦公有零售市場快閃計畫說明會，民國109年上半年將釋出14座公有市場共94個攤（舖）位供廠商申請設置0元快閃攤位促銷。（新北市府市場處提供）中央社記者王鴻國傳真　108年12月17日

（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市政府市場處今天表示，明年上半年將釋出14座公有市場共94個攤（舖）位供廠商申請設置0元快閃攤位促銷，提供給市民在傳統市場全新的購物體驗。

市場處今天於汐止忠厚市場2樓舉辦快閃計畫說明會，吸引近30家連鎖加盟品牌參與，場面熱烈。

市場處表示，期待知名廠商進駐市場快閃，凡具有公司或商業登記及實體營運經驗，且有在經營粉絲專頁等自媒體者，即日起至12月31日止向市場處提出申請。

市場處表示，依計畫共釋出14座公有市場94個攤（舖）位可供申請。審核通過者可於明年1月1日至6月30日，依申請時段及攤位免費短期進駐市場，每天僅需繳交新台幣100元的清潔費。

市場處表示，期望能為傳統市場注入新能量、創造新商機，後續也規劃針對各大節慶舉辦各種快閃活動，除提升公有市場攤位使用效率及能見度外，更期望市場成為業者拓展消費族群的好所在，創造消費者、企業、市場三贏局面。（編輯：李錫璋）1081217

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