最美公路遇車輛爆胎 暖心警所長出手幫換備胎

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）一對夫妻駕車行經日前票選出爐的「最美公路段」台61線通霄新埔段，車輛卻煞風景爆胎，轄區派出所所長發揮所學，親手協助更換備胎解圍，讓夫妻倆見證另一番最美人情風景。

苗栗縣警局通霄分局今天指出，埔口派出所所長陳永彬及警員吳漢仁16日中午11時30分許執行巡邏勤務，行經台61線北上114.9公里新埔路段，發現一輛自小客車停放在外側車道與路肩處，因快速道路車輛往來頻繁且車速快，險象環生。

自小客車內59歲吳姓駕駛與妻子向警方表示，因車輪不慎輾壓內側車道掉落的一支鐵條，導致左後輪胎爆胎，但吳男手臂剛動完手術尚未痊癒，無法自行更換備胎，夫妻正愁坐車內不知如何是好。

警方指出，當下埔口派出所所長陳永彬本著高職就讀機械科，對車輛機件簡易修理有些概念，二話不說，先協助疏導指揮交通並與員警合力把車輛推至路肩安全處，接著親手幫忙更換備胎，花了約20分鐘順利解圍。

吳姓夫婦見輪胎順利更換，鬆了一大口氣，直呼在最美公路爆胎雖然煞風景，但員警暖心伸援展現台灣最美人情，頻頻致謝。

通霄警分局提醒，駕駛人出門行車前應先檢查車輛輪胎胎壓、胎紋是否足夠，車上也要準備工具，以備不時之需；車輛行駛中如遇爆胎，應抓穩方向盤、不得急踩煞車，右腳鬆油門讓車自然減速，打右閃燈將車慢慢滑行到路旁，以避免車輛打滑發生危險。（編輯：李錫璋）1081219