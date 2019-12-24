桃機貴賓室免費耶誕餐 員工稱幸福企業

桃園國際機場洋溢濃濃耶誕氣氛，環亞機場貴賓室為體恤員工的辛勞，24日舉行耶誕趴，犒賞250多名員工的辛勞，享受快樂的耶誕饗宴，每個人都可以吃到商務等級的牛肉、海鮮等食材。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年12月24日

（中央社記者邱俊欽桃園機場24日電）今天是平安夜，桃園國際機場洋溢濃濃耶誕氣氛，環亞機場貴賓室為了體恤員工的辛勞，邀請一起在貴賓室享受與商務旅客同樣等級的用餐，員工表示「堪稱幸福企業」。

全球連鎖的環亞機場貴賓室（Plaza Premium Lounge）今天舉行耶誕趴，犒賞250多名員工1年來的辛勞，平常走動在貴賓室內的服務人員、廚師，中午也可以在機場貴賓室內，享受快樂的耶誕饗宴，每個人都可以吃到商務等級的牛肉、海鮮等食材。

環亞貴賓室總經理林純如表示，公司特別選在24日，希望給員工們一個鼓勵，讓不少人應景盛裝打扮出席，享受耶誕的喜悅。

林純如說，平常貴賓室都是服務搭機的商務旅客，服務人員不太可能與商務客享受大餐，但公司希望給員工們一個意外驚喜，中午特別在人潮比較少時，也讓所有辛苦一整年的員工能在上班時間，享受貴賓室的用餐享受，更希望員工能以消費者的角度，審視平常服務，做為改進的地方。

有多位員工表示，第一次能在上班時間坐在貴賓室內用餐「堪稱幸福企業」，也希望將這股氣氛，帶動每一個產業。（編輯：李錫璋）1081224